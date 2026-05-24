Belle e Sébastien | il segreto tra un bambino e una bestia nelle Alpi

Una creatura misteriosa sta attaccando le greggi nelle Alpi, suscitando preoccupazione tra i pastori. Sébastien si trova a dover proteggere Belle, la sua compagna a quattro zampe, dai soldati nazisti che cercano di catturarla. Nel tentativo di scoprire cosa si nasconde dietro gli attacchi, il ragazzo si impegna a mantenere al sicuro l’animale e a capire il legame tra la bestia e la sua famiglia.

? Punti chiave Cosa nasconde davvero la misteriosa creatura che attacca le greggi?. Come farà Sébastien a proteggere Belle dai soldati nazisti?. Perché il medico del villaggio dovrà scegliere tra dovere e morale?. Chi deciderà il destino della cagna dopo la caccia organizzata dal sindaco?.? In Breve Cast include Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier e Dimitri Storoge.. Ambientazione nelle Alpi francesi nel 1943 presso il villaggio Saint-Martin-de-Queyrières.. Il tenente Peter guida la pattuglia tedesca contro la cagna Belle.. Programmazione su Italia 1 e streaming Infinity il 23 maggio 2026.. Stasera, 23 maggio 2026, alle ore 21:30, Italia 1 trasmette il film Belle e Sebastien, un’opera diretta da Nicolas Vanier che riporta sullo schermo la storia ambientata nelle Alpi Francesi nel 1943. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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