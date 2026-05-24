Bellagio celebra il Lago di Como nelle opere di Natale Addamiano

Da quicomo.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bellagio, il Lago di Como viene rappresentato nelle opere di Natale Addamiano. La mostra mette in mostra i dipinti e le creazioni dell’artista, che catturano il paesaggio lacustre. L’evento si svolge nel centro della città, attirando visitatori interessati alle interpretazioni artistiche del paesaggio locale. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire, offrendo l’opportunità di ammirare le opere di Addamiano nel contesto del paesaggio comasco.

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A Bellagio l’arte incontra il paesaggio del Lago di Como attraverso lo sguardo e la sensibilità di Natale Addamiano. La galleria Valentinarte presenta infatti la mostra personale “Bellagio.amore”, curata da Barbara Bruschini, in programma dal 29 maggio al 14 giugno nella sede espositiva di Salita. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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