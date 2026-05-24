A Belgrado, circa 180.000 persone si sono radunate in piazza davanti al Parlamento, quando sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Durante le proteste, sono stati segnalati feriti tra i partecipanti e i poliziotti. La violenza è iniziata con l'assalto alla sede del Parlamento, con alcuni manifestanti che hanno lanciato oggetti e tentato di entrare all’interno. Le stime sui partecipanti variano notevolmente tra numeri ufficiali e fonti indipendenti.

? Punti chiave Chi ha scatenato la violenza davanti al Parlamento di Belgrado?. Perché le stime dei manifestanti differiscono così tanto da quelle ufficiali?. Come sono finiti gli studenti in ospedale durante la notte?. Quale ruolo ha giocato la tragedia di Novi Sad in questa protesta?.? In Breve Protesta scaturita dal crollo della pensilina a Novi Sad con 16 morti nel novembre 2024.. Osservatori indipendenti stimano tra 180mila e 190mila partecipanti alla manifestazione di piazza Slavija.. Il ministro Dacic segnala feriti tra gli agenti dopo lanci di petardi e fumogeni.. Movimento studentesco chiede elezioni anticipate per contrastare la gestione del potere attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belgrado, 180mila in piazza: scontri davanti al Parlamento e feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontri davanti lo stadio dopo Pescara Spezia: una decina di agenti di polizia rimasti feritiDopo la partita tra Pescara e Spezia allo stadio Adriatico Cornacchia, si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine.

La parabola di Bonnin. Dagli scontri con Hobo al parlamento europeoDopo un decennio, Ivan Bonnin torna a essere al centro dell’attenzione mediatica.