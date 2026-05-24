Beccato con 18 grammi di cocaina pronta per lo spaccio | 20enne finisce in manette
Durante un controllo stradale nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno arrestato un giovane di 20 anni trovato in possesso di 18 grammi di cocaina pronta per lo spaccio. L’arresto è stato effettuato tra il capoluogo e alcuni comuni dell’hinterland durante verifiche straordinarie sul territorio. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma.
Un controllo su strada si è trasformato in un arresto per droga nel corso del weekend di verifiche straordinarie effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Caserta tra il capoluogo e i comuni dell’hinterland.In manette è finito un giovane di 20 anni, di origine albanese e domiciliato in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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