Beautiful anticipazioni 24 maggio 2026 | Hope si scusa ancora con Finn Li va in carcere da Poppy

Il 24 maggio 2026, su Canale 5, viene trasmesso un nuovo episodio di Beautiful. In questa puntata, Hope si scusa ancora con Finn e Li finisce in carcere per aver incontrato Poppy. La trama si concentra sui rapporti tra i personaggi principali e le conseguenze delle loro azioni recenti. La puntata si concentra su dialoghi e sviluppi delle relazioni tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui motivi delle decisioni o sulle reazioni.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Finn ha deciso di affrontare Hope dopo quello che è successo tra loro e le ha detto chiaramente che non intende mentire a Steffy nonostante lei gli abbia chiesto di mantenere il segreto. Anticipazioni Beautiful 24 maggio 2026: Poppy parla con la sorella dello zaino di Tom e della droga trovata al suo interno Durante il loro confronto Hope si scuserà ancora con Finn, giustificherà il suo comportamento impulsivo dicendo che aveva bevuto troppo alla festa. La Logan lo pregherà ancora di non dire nulla a Steffy del bacio per evitare che scoppi un'altra guerra tra Forrester e Logan. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Beautiful Anticipazioni Dal 23 Al 28 Febbraio 2026: Hope perde il controllo!

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