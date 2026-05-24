Bcs 300 posti a rischio | appello a Governo e Regione per il 3 giugno

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 giugno scadrà la procedura di cassa integrazione per circa 300 lavoratori di un'azienda del settore automobilistico. Dopo questa data, non è prevista nessuna proroga, e molti dipendenti rischiano di perdere il lavoro. La crisi dell’azienda potrebbe avere ripercussioni sulle officine locali, che dipendono dai contratti e dai ricambi provenienti da questa realtà. È stato lanciato un appello al Governo e alla Regione affinché intervengano.

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?? Punti chiave Cosa accadrà ai 300 lavoratori dopo la scadenza del 3 giugno? Come influirà il blocco della Bcs sulle piccole officine locali? Perché il Tribunale di Milano deve decidere sulla proroga del concordato? Chi interverrà per evitare l'effetto domino tra Milano e Mantova??? In Breve Rischio per 300 posti tra Abbiategrasso, Cusago e la sede mantovana di Suzzara. Francesco Bottene, Andrei Lacanu e Paolo Romano sollecitano intervento di Regione e Governo. Silvia Scurati e Fabrizio Cec . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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