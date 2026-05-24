Bassotti salvati e sequestrati come stanno e quando si possono adottare | VIDEO

Sequestrati 31 cani, principalmente bassotti, in un allevamento situato in un’azienda agricola sulla strada Signorino a Viterbo. La sindaca ha affermato che gli animali sono ora al sicuro, in buone condizioni di salute e sotto cure adeguate. Non sono stati forniti dettagli sulle procedure di adozione o sui tempi necessari prima di poterli affidare a nuove famiglie. La vicenda riguarda il sequestro e il recupero di animali da parte delle autorità competenti.

“Sono finalmente al sicuro, accuditi e in buona salute”. La sindaca Chiara Frontini sulle condizioni dei 31 cani, per la maggior parte bassotti, sequestrati in un allevamento all'interno di un'azienda agricola in strada Signorino a Viterbo.Come stanno i cani“Sono stati salvati - spiega Frontini -. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

C'è un posto in Brianza dove si possono adottare le api (anche a distanza)Nelle ultime settimane, nel centro di Monza, alcune api sono state viste sostare in angoli suggestivi della città, attirando l’attenzione dei...

Barcellona, arriva la risposta alle accuse di Florentino Perez: «Si stanno valutando i provvedimenti da adottare»Il club di calcio di Barcellona ha risposto alle recenti accuse rivolte dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez.

Temi più discussi: Allevamento lager: i bassotti erano i più deboli, alcuni sono morti…; Il canile lager dei bassotti; Allevamento lager: feci ovunque, box fatiscenti, odore nauseabondo e cani infestati da parassiti.

I bassotti erano i più deboli, alcuni non ce l’hanno fattaI bassotti erano i più deboli, alcuni non ce l’hanno fatta. Viterbo – Parla il giovane immigrato Mohamed Zerrouki, che ha salvato 31 cani dall’allevamento lager - Tusciaweb lancia una campagna per t ... tusciaweb.eu

Salvati e sequestrati 31 cani da Asl e polizia locale, molti sono bassottiSalvati e sequestrati 31 cani da Asl e polizia locale, molti sono bassotti. Viterbo – Intervento in un’azienda agricola - Gli animali tenuti in pessime condizioni - Una persona denunciata - Sul posto ... tusciaweb.eu