Basket | Virtus Bologna e Tortona non si arrendono costringono Trento e Venezia a gara-5
Virtus Bologna e Tortona hanno vinto le loro serie di quarti di finale e portano le rispettive sfide a gara-5. Trento e Venezia sono stati costretti a un’ultima partita dopo aver perso le prime quattro partite. Su quattro serie, tre sono ancora in corso e si decideranno nell’ultimo incontro. Le sfide tra le squadre si sono concluse con vittorie e sconfitte che hanno mantenuto aperti tutti i discorsi qualificazione.
Su quattro serie di quarti di finale della Serie A 2025-2026, tre vanno a gara-5. Questo il responso di una domenica da ricordare: domani la bella di Brescia-Trieste, martedì le altre due, con quel che andremo a raccontare a breve di quanto accaduto nel pomeriggio che, a buona ragione, si può definire bianconero fino in fondo. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 81-90 Non inganni il risultato finale: il punteggio con cui la Virtus forza gara-5 a Trento è in realtà frutto solo del fatto che una frenata finale riduce il divario creatosi nel terzo quarto. Questo perché tutto porta al dominio da parte dei bolognesi, trascinati da uno straordinario Carsen Edwards da 26 punti, nonché dai 30 in due (16 e 14) dell’accoppiata Momo Diouf-Saliou Niang. 🔗 Leggi su Oasport.it
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