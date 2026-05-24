Basket | Virtus Bologna e Tortona non si arrendono costringono Trento e Venezia a gara-5

Notizia in breve

Virtus Bologna e Tortona hanno vinto le loro serie di quarti di finale e portano le rispettive sfide a gara-5. Trento e Venezia sono stati costretti a un’ultima partita dopo aver perso le prime quattro partite. Su quattro serie, tre sono ancora in corso e si decideranno nell’ultimo incontro. Le sfide tra le squadre si sono concluse con vittorie e sconfitte che hanno mantenuto aperti tutti i discorsi qualificazione.