Basket stagione esaltante per la Benacquista Latina Ma quanto pesa la mancanza di un palazzetto
La stagione della Benacquista Latina si è conclusa con la sconfitta nella quinta partita dei quarti di finale contro Treviglio. La squadra ha disputato un campionato intenso e ricco di momenti emozionanti, ottenendo risultati significativi. Tuttavia, la mancanza di un palazzetto di proprietà ha rappresentato un problema importante per la squadra, influendo sulle prestazioni e sulla continuità delle attività. La stagione si è chiusa con questa eliminazione, dopo un percorso caratterizzato da molte difficoltà.
Si è conclusa con la sconfitta nella quinta partita della serie contro Treviglio ai quarti di finale dei playoff la stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Baske; una stagione intensa, difficile, emozionante, caratterizzata da risultati importanti portati a casa con non senza difficoltà e. 🔗 Leggi su Today.it
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