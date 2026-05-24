Basket stagione esaltante per la Benacquista Latina Ma quanto pesa la mancanza di un palazzetto

Notizia in breve

La stagione della Benacquista Latina si è conclusa con la sconfitta nella quinta partita dei quarti di finale contro Treviglio. La squadra ha disputato un campionato intenso e ricco di momenti emozionanti, ottenendo risultati significativi. Tuttavia, la mancanza di un palazzetto di proprietà ha rappresentato un problema importante per la squadra, influendo sulle prestazioni e sulla continuità delle attività. La stagione si è chiusa con questa eliminazione, dopo un percorso caratterizzato da molte difficoltà.