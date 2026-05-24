Basket serie B donne Capra Team altra impresa Oggi la finale con Cavezzo

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match di basket serie B femminile, il Capra Team Ravenna ha vinto contro Walnut Noceto con il punteggio di 48-44. La partita si è svolta oggi a Noceto, con le giocatrici di Ravenna che hanno segnato 16 punti con Shulha e 9 con Castagnetti, mentre Noceto ha risposto con 16 di Shulha e 6 di Coccoli. La finale contro Cavezzo si giocherà nelle prossime ore.

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Walnut Noceto 44 Capra Team Ravenna 48 NOCETO: Bè ne, Noli, Xhihani ne, Lombardi 5, Piazza 3, Donati ne, Shulha 16, Martellotta, Coccoli 6, Corradini ne, Castagnetti 9, Minari 5. All.: Scanzani CAPRA TEAM: Scopa ne, Maioli ne, Montanari, Pieraccini 8, Andrenacci 4, Naim ne, Currà 6, Pirazzini 3, Bernabè 14, Rosier 6, Calabrese 7, Borriello ne. All.: Lisoni Arbitri: Aly Belfadel – Onofri Note – Parziali: 12-8; 20-19; 37-33 Uscite per falli: Coccoli e Andrenacci Ennesima impresa stagionale del Capra Team. Le ravennati battono l’ABS Unipol Walnut Noceto nella semifinale della final four di serie B di Savignano sul Panaro e conquistano la qualificazione alle finali nazionali per salire in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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