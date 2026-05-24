L’Olympiacos ha vinto l’Eurolega per la quarta volta nella sua storia, battendo il Real Madrid 92-85 in finale. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con Fournier e Peters che hanno segnato punti decisivi. La sfida è durata tutto il tempo, con continui ribaltamenti di risultato. La squadra greca ha conquistato il titolo dopo una partita intensa e combattuta contro i madrileni.

Alla fine, è successo. L’Olympiacos vince l’Eurolega per la quarta volta nella propria storia battendo il Real Madrid per 92-85 in una lotta dalle trame infinite. Non solo: lo fa conquistandola in casa dei rivali di sempre, quelli del Panathinaikos. Quell’OAKA che ha di recente reso verdi tutti i propri seggiolini, e nel quale accade forse il più paradossale di quelli che, in inglese, conosciamo come plot twist. Eroi della serata Evan Fournier con 20 punti ed Alec Peters con 16, mentre al Real di Sergio Scariolo non bastano i 24 di Trey Lyles e i 19 di Mario Hezonja. Per Bartzokas bis a 13 anni di distanza dall’altra finale vinta, sempre contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Olympiacos Campione d’Europa! Finale da brividi contro il Real Madrid, decidono Fournier e Peters

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