basket dr2 colpo grosso della saturno campagnola kappao

Nella prima partita delle semifinali dei playoff, la Saturno Guastalla ha vinto contro la Campagnola. La squadra ha concluso con un punteggio che ha sancito la vittoria, lasciando la formazione avversaria con molte difficoltà. La partita si è svolta senza sosta, con la squadra vincente che ha mantenuto un vantaggio consistente per tutta la durata del match. Nessun dettaglio sui punteggi parziali o sui singoli giocatori.

Colpo grosso della Saturno Guastalla in gara-1 delle semifinali play off. La formazione di coach Gabrielli passa col punteggio di 67-57 sul campo dell’Icare Cavriago e pone una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto che assegnerà la promozione: avanti di 5 lunghezze all’intervallo (32-37), gli ospiti allungano ulteriormente ad inizio ripresa, per poi gestire i tentativi di ritorno avversari grazie all’esperienza dei vari Neri (18 punti), Colla (14) e Nicola Verzellesi (nella foto, 14). Dall’altra parte sono 11 i punti di Vecchi, il migliore dei suoi insieme a Negri (10) e Asta (10): Cavriago, lo ricordiamo, era ancora imbattuta in casa in stagione e ora dovrà rovesciare la situazione nel return match, in programma venerdì al PalaGabrielli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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