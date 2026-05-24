Basket donne una sconfitta senza conseguenze per le romagnole La Virtus in rosa perde ma arriva in finale
Una squadra femminile di basket ha perso una partita, ma ha comunque raggiunto la finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 62-59 a favore dell’avversaria. Le giocatrici della squadra romagnola hanno schierato diversi atleti, con punteggi variabili: la più efficace ha segnato 15 punti, altre tra cui Cani e Franceschelli hanno superato i 10. La sconfitta non ha comportato conseguenze sulla qualificazione alla fase successiva.
VIRTUS 59 BOLOGNA 62 VIRTUS IMOLA: Nonni, Fabbri 2, Pasotti, Franceschelli 10, Panighi 4, Bonetti 5, Bassi 15, Domenicali, Cani 14, Minguzzi 7, Shlyakhtur 2. All. Baroncini. SPORTS&FUN BOLOGNA: Guidi 20, Mouharrar n.e., Porzio 6, Cabiddu 4, Cedrini 6, Missiroli 1, Balducci 3, Zoli 9, Moretti 2, Giunchi 11. Note: parziali: 17-9, 25-22, 39-57. Sconfitta indolore per la Virtus donne, che conquista la finale della Coppa Emilia Romagna, superando nel doppio confronto la Sport&Fun. Forti del +15 della gara d’andata le giallonere partono forte e poi gestiscono sapientemente il rientro delle ospiti. Più numeroso del solito il pubblico nella palestra Valsalva, con i tifosi dell’ Armata Giallonera che, a sorpresa, sono accorsi a sostenere le ragazze di Wainer Baroncini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Costanza Verona (16 PTS) | TCL Player Of The Game | ITA vs PUR | 2026 Qualifying Tournament
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