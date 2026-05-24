basket donne una sconfitta senza conseguenze per le romagnole la virtus in rosa perde ma arriva in finale

Notizia in breve

Una squadra femminile di basket ha perso una partita, ma ha comunque raggiunto la finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 62-59 a favore dell’avversaria. Le giocatrici della squadra romagnola hanno schierato diversi atleti, con punteggi variabili: la più efficace ha segnato 15 punti, altre tra cui Cani e Franceschelli hanno superato i 10. La sconfitta non ha comportato conseguenze sulla qualificazione alla fase successiva.