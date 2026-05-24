Basilica di San Vitale a Roma la grande musica come espressione del creato

La basilica di San Vitale a Roma ospiterà un evento di musica classica, con esecuzioni che si svolgeranno all’interno dello spazio sacro. L’iniziativa prevede che il concerto venga tenuto in una delle chiese storiche della città, utilizzando gli ambienti religiosi come location per le esibizioni musicali. L’evento è programmato per un determinato giorno e orario, senza indicazioni di eventuali partecipazioni o interventi di artisti specifici.

Roma – La grande musica classica torna a risuonare nel cuore di Roma, trasformando i luoghi di culto in palcoscenici privilegiati dove l’arte incontra la spiritualità. Nella splendida cornice della basilica di san Vitale, in via Nazionale, si è svolto un appuntamento di rilievo inserito nell’ambito della rassegna giovani concertisti per l’edizione 2025-2026. L’iniziativa, intitolata emblematicamente “La bellezza salverà il mondo.”, ha visto la partecipazione della “ Yes! Orchestra “, ensemble che ha saputo incantare il pubblico presente in una delle navate più suggestive della capitale. L’evento ha assunto un valore profondo anche grazie alla visione del parroco, don Elio Lops, che da sempre sottolinea la passione per la musica come una delle massime espressioni del bello del creato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma si ferma davanti ai Templari: corteo silenzioso dal Colosseo alla Basilica di San VitaleA Roma, un corteo silenzioso ha percorso le vie principali dalla zona del Colosseo fino alla Basilica di San Vitale.

Leggi anche: La grande musica sacra nella Basilica della Ghiara

Temi più discussi: Ponte del 2 giugno a Ravenna; Da Regina Pacis a San Vitale al Quirinale: 25 anni di sacerdozio di don Elio Lops; Il programma di Ravenna Festival 2026; I numeri dei monumenti ravennati: record per i siti Unesco. Continua il flop di Classis.

#Ravenna custodisce luoghi simbolo della storia italiana ed europea: la più antica Soprintendenza d’Italia, i Musei Byron e del Risorgimento, la Basilica di San Vitale, la Tomba di Dante e il Mausoleo di Teodorico. Un percorso che conferma il valore della Tute x.com

[OC] Basilica di Santa Maria della Salute reddit

Da Regina Pacis a San Vitale al Quirinale: 25 anni di sacerdozio di don Elio LopsSolenne celebrazione per il venticinquesimo anniversario di sacerdozio di don Elio Lops. Dal X Municipio alla Basilica di San Vitale al Quirinale, ... ilfaroonline.it

Il tram Termini-Vaticano, il parroco Don Elio Lops: Allarme per la Basilica di San VitaleLe vibrazioni metteranno a rischio palazzi borghesi, edifici nobiliari, luoghi di culto: lo dice la Soprintendenza nel suo parere condizionato sul progetto del tram Termini-Vaticano-Aurelio. E lo ... ilmessaggero.it