Baseball | un sabato nel segno dell’equilibrio in Serie A Gold

Mezzo passo falso per la Fortitudo. Dopo la vittoria nell’anticipo di ieri infatt i Bologna ha ceduto il passo alla Camec Collecchio, chiudendo così sul pari la serie valida per il turno odierno della Serie A Gold 2026 di baseball, canovaccio che si ripeterà anche in tutte le altre partite disputate. Nello specifico la compagine emiliana si è dovuta arrendere agli avversari con il risultato 3-5, maturato grazie ad un brillante momento dei padroni di casa tra il terzo ed il quinto inning, in cui sono stati messi a referto tutti i punti andati nel tabellina. Si sono divisi la posta anche Macerata e la BBC Grosseto. In occasione della prima disputa a spuntarla sono stati i marchigiani, superando i rivali con un secco 16-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Nebraska Baseball Earns Another Big Ten Series Win

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