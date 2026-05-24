Baseball | un sabato nel segno dell’equilibrio in Serie A Gold
Un sabato di parità in Serie A Gold di baseball, con la Fortitudo che subisce una sconfitta dopo aver vinto l’anticipo. La squadra bolognese, reduce da un successo, perde l’incontro successivo contro un avversario diretto. La partita si conclude con un risultato pari, senza che nessuna delle due formazioni riesca a prevalere nettamente. La giornata si chiude con entrambe le squadre a punteggio pari, mantenendo invariato l’equilibrio in classifica.
Mezzo passo falso per la Fortitudo. Dopo la vittoria nell’anticipo di ieri infatt i Bologna ha ceduto il passo alla Camec Collecchio, chiudendo così sul pari la serie valida per il turno odierno della Serie A Gold 2026 di baseball, canovaccio che si ripeterà anche in tutte le altre partite disputate. Nello specifico la compagine emiliana si è dovuta arrendere agli avversari con il risultato 3-5, maturato grazie ad un brillante momento dei padroni di casa tra il terzo ed il quinto inning, in cui sono stati messi a referto tutti i punti andati nel tabellina. Si sono divisi la posta anche Macerata e la BBC Grosseto. In occasione della prima disputa a spuntarla sono stati i marchigiani, superando i rivali con un secco 16-7. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nebraska Baseball Earns Another Big Ten Series Win
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