Baseball | Parmaclima stacca il pass per le Final Four di Champions League Nuovo KO per Nettuno

Parmaclima ha vinto il terzo e ultimo match della prima fase della Baseball Champions League 2026, qualificandosi per le Final Four. La squadra emiliana ha concluso il weekend senza sconfitte, mentre Nettuno ha subito un nuovo ko.

Un weekend da incorniciare per Parmaclima. La squadra emiliana ha infatti vinto il terzo ed ultimo match valido per la prima fase della Baseball Champions League 2026, chiudendo dunque il weekend da imbattuta. Musica diversa invece per Nettuno, squadra che incassato la terza sconfitta consecutiva. Nello specifico i ducali hanno avuto la meglio sui padri i di casa del Regensburg, superandoli con il vistoso punteggio di 18-15 facendo perno su un attacco in totale stato di grazia, vedi il grande slam colpito da Gonzalez, il fuoricampo da tre punti Castllani e l’homer messo a referto da Geraldo. In quel di Rotterdam invece i laziali si sono dovuti arrendere per 3-0 al cospetto del Neptus, subendo due punti nel quinto inning rimanendo comunque in partita fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: Parmaclima stacca il pass per le Final Four di Champions League. Nuovo K.O per Nettuno

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