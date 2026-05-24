Bari lascia alle spalle la primavera ' instabile' | in arrivo giornate soleggiate e temperature in rialzo

Da baritoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bari si prevede un cambiamento nel tempo, con fine dell’instabilità primaverile. Le previsioni indicano giornate soleggiate e temperature in aumento per tutta la settimana. La stagione caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili si sta consolidando in un periodo più stabile. Le condizioni di sole e il rialzo termico sono segnalati come tendenze principali nei prossimi giorni, secondo gli esperti di 3BMeteo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La primavera contrassegnata da ‘alti e bassi’ meteorologici potrebbe essere ormai alle spalle. Le previsioni degli esperti di 3BMeteo indicano per Bari e provincia una settimana accompagnata dal sole e dalle temperature in risalita.Inizio settimana con sole splendenteLunedì 25 maggio la giornata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Tempo instabile e temperature sopra la media: in arrivo un weekend di pioggia (e vento), poi la primaveraA Milano il meteo rimane instabile con alternanza di schiarite, nuvole e pioggia.

Meteo, finalmente primavera: temperature in rialzo anche domaniLe previsioni meteo indicano un deciso aumento delle temperature nei prossimi giorni in Italia, con il primo caldo di stagione che farà raggiungere...

Argomenti più discussi: Bari, un giro su corso Cavour: nostalgica via dello shopping rimasta uguale a se stessa; Bari, balla sul bancone del foodtruck del papà e diventa mascotte di San Nicola. Dodo: Amo il rap - VIDEO; Bari, a Bolzano serve l’impresa salvezza; Tutte le notizie di calcio in Diretta.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web