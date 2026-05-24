Bari lascia alle spalle la primavera ' instabile' | in arrivo giornate soleggiate e temperature in rialzo

A Bari si prevede un cambiamento nel tempo, con fine dell’instabilità primaverile. Le previsioni indicano giornate soleggiate e temperature in aumento per tutta la settimana. La stagione caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili si sta consolidando in un periodo più stabile. Le condizioni di sole e il rialzo termico sono segnalati come tendenze principali nei prossimi giorni, secondo gli esperti di 3BMeteo.

La primavera contrassegnata da ‘alti e bassi’ meteorologici potrebbe essere ormai alle spalle. Le previsioni degli esperti di 3BMeteo indicano per Bari e provincia una settimana accompagnata dal sole e dalle temperature in risalita.Inizio settimana con sole splendenteLunedì 25 maggio la giornata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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