Bari in Serie C la delusione dell' assessore Petruzzelli | La responsabilità è della famiglia De Laurentiis

Il Bari è stato retrocesso in Serie C, causando grande delusione tra i tifosi e le autorità locali. L’assessore allo sport ha dichiarato che la responsabilità dell’accaduto ricade sulla famiglia proprietaria del club. Ha aggiunto che non si tratta solo di una squadra, ma di una comunità intera che si sente umiliata e soffre per questa situazione. La città, appassionata di calcio, si sente coinvolta nel dispiacere generale.

“Non è retrocesso solo il Ssc Bari. È stata umiliata una città intera. Una piazza che vive di calcio, che soffre, che ama questi colori come si amano le cose di famiglia”. Sono queste le parole con cui l'assessore comunale allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, ha commentato la caduta in Serie. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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