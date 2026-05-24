Il sindaco di Bari ha scritto una lettera formale al presidente del club, accusandolo di aver tradito la fiducia e umiliato la città. La comunicazione arriva dopo la decisione di retrocedere in Serie C, con Decaro e Leccese che esprimono una rottura totale con il presidente. La missiva evidenzia la delusione e la rabbia degli amministratori nei confronti di quanto accaduto alla squadra.

Il Bari è in C. E Antonio Decaro e Vito Leccese scrivono in maniera formale, diretta e decisa al presidente Luigi De Laurentiis. “Bari è stata umiliata - scrive l'attuale presidente della Regione -. I tifosi, e io insieme a loro, hanno accettato le sconfitte sul campo, ma non si può accettare il tradimento della fiducia che un’intera comunità aveva riposto otto anni fa nel progetto della Filmauro”. L'ex sindaco fa riferimento alle affermazioni di Aurelio De Laurentiis sulla “seconda squadra del Napoli”. “Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis due anni fa in Senato e con la gestione insensata e fallimentare di questi ultimi campionati – spiega -, si è creata una voragine tra società e tifosi (encomiabili, anche in questa stagione). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari in C, l?ira di Decaro. Rottura totale con De Laurentiis: «Fiducia tradita, avete umiliato la città»

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