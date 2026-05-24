Bari aggressione al Policlinico | medico preso a pugni e reparto nel caos

Un medico è stato colpito al volto con un pugno durante un episodio di aggressione al Policlinico di Bari. Nel caos, una dottoressa è stata minacciata e decine di persone sono entrate nei reparti senza autorizzazione. La situazione ha richiesto l’intervento massiccio delle Forze dell’Ordine per riportare l’ordine. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha creato scompiglio tra il personale e i pazienti presenti.

Un medico colpito al volto con un pugno, una dottoressa minacciata e decine di persone che fanno irruzione nei reparti, rendendo necessario il massiccio intervento delle Forze dell’Ordine per riportare la calma. È il bilancio dell'ennesima notte di follia e violenza consumatasi ieri sera al Policlinico di Bari. La vittima, un giovane professionista sanitario, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche e si trova ora in infortunio; anziché rientrare a casa al termine del proprio turno, il medico si è dovuto recare in Questura ancora in divisa e con i segni evidenti dell'aggressione sul corpo per sporgere denuncia. Nonostante lo shock, il camice bianco ha già manifestato la volontà di voler rientrare in servizio il prima possibile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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