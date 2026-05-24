Il sindaco e presidente di provincia ha dichiarato che chi si oppone al nucleare desidera la povertà del Paese. Ha affermato che il futuro energetico dipende dalla scelta di proseguire con il nucleare senza esitazioni. Secondo lui, sull'energia si decide il destino del Paese e chi si oppone a questa strada ostacola lo sviluppo nazionale. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza riferimenti a decisioni ufficiali o progetti specifici.

"Sull'energia si gioca il vero futuro del Paese. Chi é contro il nucleare vuole la povertà". A dirlo è il leader di Dimensione e sindaco e presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi, secondo cui "sul nucleare l'Italia deve andare avanti senza tentennamenti. Solo con l'integrazione del nucleare e delle altre energie verdi si può raggiungere l'indipendenza energetica, che in nessun altro modo è possibile ottenere. Energia significa economia, competitività, ricchezza". "Chi oggi si oppone al nucleare lo fa esclusivamente per ragioni ideologiche: parliamo dell'energia più pulita che si possa produrre e, alla prova dei numeri, anche della più sicura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bandecchi: "Chi è contro il nucleare vuole la povertà del Paese"

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