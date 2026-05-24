Il Lecce ha battuto il Genoa 2-1, evitandosi la retrocessione. Nel primo tempo, Banda ha trasformato un rimpallo in gol, portando in vantaggio i padroni di casa. Poco dopo, un gol di Frendrup è stato annullato dal VAR per fuorigioco. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Lecce, che ha mantenuto la posizione in classifica.

? Domande chiave Come ha fatto Banda a trasformare quel rimpallo in un gol?. Perché il gol di Frendrup è stato annullato dal VAR?. Chi ha permesso al Lecce di raggiungere questo record storico?. Come ha gestito Di Francesco la tensione del Via del Mare?.? In Breve Gol di Banda al settimo minuto dopo rimpallo su conclusione di Cheddira.. Gol annullato a Frendrup per fuorigioco di Colombo prima del termine primo tempo.. Chedonese batte Como 3-0 garantendo matematicamente la salvezza ai salentini.. Record storico per il Lecce con quinto anno consecutivo in massima serie.. Lameck Banda segna al settimo minuto allo Stadio Via del Mare, permettendo al Lecce di battere il Genoa per 1-0 e conquistare la salvezza in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banda spacca il Genoa: il Lecce batte il rischio retrocessione

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