Banda dell' Audi spunta video che ' ribalta' l' accusa | tre lasciano il carcere

Notizia in breve

Un video acquisito dalla difesa ha modificato la ricostruzione degli eventi dell’arresto avvenuto il 24 aprile a Lusciano. Il filmato mostra tre persone che lasciano il carcere, contrariamente alla versione fornita dagli agenti durante il fermo. La registrazione ha portato a una revisione delle accuse e delle modalità di arresto, ridimensionando le risultanze iniziali. La vicenda riguarda la banda dell’Audi e il materiale audiovisivo ha avuto un ruolo centrale nel procedimento.