Banda dell' Audi spunta video che ' ribalta' l' accusa | tre lasciano il carcere
Un video acquisito dalla difesa ha modificato la ricostruzione degli eventi dell’arresto avvenuto il 24 aprile a Lusciano. Il filmato mostra tre persone che lasciano il carcere, contrariamente alla versione fornita dagli agenti durante il fermo. La registrazione ha portato a una revisione delle accuse e delle modalità di arresto, ridimensionando le risultanze iniziali. La vicenda riguarda la banda dell’Audi e il materiale audiovisivo ha avuto un ruolo centrale nel procedimento.
Un video acquisito dalla difesa ribalta, almeno in parte, la versione fornita dagli agenti durante un concitato arresto avvenuto lo scorso 24 aprile a Lusciano. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, Agostino Nigro, ha disposto la revoca della custodia cautelare in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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