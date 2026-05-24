Bambini a Napoli tra violenza e futuro all' associazione Labis la presentazione del libro-dossier

Lunedì 25 maggio alle 18,15 si terrà a Caserta, presso i locali dell’associazione Labis, la presentazione del libro “Bambini a Napoli tra violenza e futuro”. L’evento si svolge in via Tanucci e riguarda un testo che analizza la condizione dei bambini nel contesto napoletano, focalizzandosi su episodi di violenza e sulle prospettive future per questa fascia di età. La presentazione è rivolta a un pubblico interessato a questa realtà.

Lunedì 25 maggio alle 18,15 in via Tanucci a Caserta, nei locali dell'associazione Labis, si terrà la presentazione del libro "Bambini a Napoli tra violenza e futuro. Storia di Gigi e voci dalle Scuole della Pace" di Dario Spagnuolo, Paola Cortellessa e Marco Rossi, tutti veterani della Comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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