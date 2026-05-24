Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Ballando con le Stelle. È possibile vedere la replica dell’episodio in streaming sui canali ufficiali del programma e sui servizi di video on demand. La registrazione dell’ultima puntata è disponibile anche su alcune piattaforme televisive, che consentono di rivedere le performance e le coreografie trasmesse in diretta. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo a modalità di visione o limitazioni è stato comunicato.

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

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