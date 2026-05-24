Le autorità a Bali stanno identificando e allontanando le persone che si presentano come creator sui social media, spesso associate a soggiorni gratuiti o attività turistiche. Utilizzano sistemi di monitoraggio online e segnalazioni per individuare questi individui. Chi viene scoperto ad accettare soggiorni gratuiti o benefici correlati può ricevere sanzioni che variano da multe a interdizioni temporanee dall’isola. Le misure mirano a regolamentare le attività di influencer e creator durante il loro soggiorno.

? Punti chiave Come fanno le autorità a individuare i creator sui social?. Quali sono le sanzioni previste per chi accetta soggiorni gratuiti?. Perché lo scambio di visibilità con l'ospitalità è ora illegale?. Chi rischia l'espulsione immediata dopo i nuovi controlli a Bali?.? In Breve Scambi tra soggiorni gratuiti e contenuti social sono ora considerati lavoro illegale a Bali.. Nuove unità speciali monitorano i profili social per rintracciare collaborazioni non autorizzate.. Sanzioni includono multe salate, espulsione immediata o divieto permanente di rientro in Indonesia.. Hotel e resort devono rivedere le strategie di marketing per evitare complicazioni legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bali: unità speciali cacciano i creator con turistico

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