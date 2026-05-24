Oggi in piazza si svolgerà il Palio di Massa Marittima, con i terzieri pronti a gareggiare. La manifestazione si svolge nel mese di maggio e coinvolge le tradizionali competizioni tra i quartieri storici della città. Ieri mattina si sono registrati momenti di tensione legati alle preparazioni, ma l'evento principale si terrà oggi, con la corsa tra le contrade. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale che raduna cittadini e visitatori.

MASSA MARITTIMA Momenti di ansia e apprensione si sono vissuti ieri mattina quando, nel momento clou della mattinata, all’interno del salone del Palazzo dell’Abbondanza, i valletti comunali hanno tentato di far calare il telo che oscurava il drappellone dipinto dal pittore Andreini e che oggi andrà in palio al Terziere vincitore. La velatura non voleva saperne di abbandonare il suo compito e offrire al popolo die Terzieri la visione di questo drappo centrato sugli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Alla fine, grazie alla collaborazione di persone che si sono alzate dalla platea, la bellezza del Palio di maggio 2026, in tutto il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Balestro, svelato il Palio. Oggi Terzieri in piazza. C’è la gara di maggio

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