Il Ministero dell’Economia ha presentato un piano per riorganizzare il settore dell’azzardo legale, con particolare attenzione alle slot machine. Il progetto prevede un limite del 34% alla quota di mercato detenuta dai grandi gruppi, mentre le piccole sale gioco locali subiranno modifiche nelle aperture e nelle regole operative. Non sono stati ancora definiti i dettagli sulle modalità di attuazione o sui tempi di attuazione delle nuove restrizioni.

?? Punti chiave Come cambierà il destino delle piccole sale gioco locali? Chi trarrà vantaggio dal nuovo limite del 34% ai grandi gruppi? Perché i fondi per la ludopatia sono diminuiti drasticamente? Come risponderà il Governo al conflitto con le Regioni??? In Breve Mef propone tetto massimo del 34% per i diritti dei singoli gruppi operatori. Raccolta record nel 2025 di 164,6 miliardi con 31 miliardi da slot e VLT. Fondi per contrasto ludopatia ridotti da 50 a 32 milioni di euro nel 2025. Scadenz . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzardo legale: il piano del Mef per il riordino delle slot machine

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