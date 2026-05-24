Un uomo ha aggredito dipendenti comunali nel municipio di Forte dei Marmi. Secondo quanto riferito, aveva fretta di ottenere la carta d’identità e ha reagito con violenza, colpendo due donne, tra cui una dipendente. Ha anche preso a calci e pugni le porte dell’edificio. La polizia è intervenuta per fermare l’uomo e ricostruire quanto accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Forte dei Marmi (Lucca), 24 maggio 2026 – Ha fatto il diavolo a quattro all’interno del municipio. Colpendo anche due donne (di cui una dipendente comunale) e tirando cazzotti e calci alle porte. Il movimentato episodio ha visto protagonista un cinquantenne fortemarmino disoccupato e già conosciuto per un persistente disagio psichico. Che l’altra mattina ha provocato panico negli uffici pubblici per un motivo banale: la necessità di rifare la carta d’identità. Che, alla fine, è riuscito ad ottenere, dopo ben due interventi dei carabinieri e ripetuti momenti di violenza. L’uomo si è presentato poco prima delle 9 all’ufficio anagrafe e subito ha manifestato uno stato di agitazione per dover sostenere l’attesa dell’apertura dello sportello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Aveva fretta di fare la carta d’identità”, e aggredisce i dipendenti comunali

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CARTA DI IDENTITA CARTACEA ADDIO DAL 3 AGOSTO 2026

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