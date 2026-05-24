Aversa si prepara all' addio a monsignor Milano | allestita la camera ardente Fissati i funerali

Aversa ha aperto la camera ardente per l’arcivescovo emerito Mario Milano, morto oggi all’età di 90 anni. Sono stati fissati i funerali, che si terranno nei prossimi giorni. La città si prepara a salutare l’arcivescovo con una cerimonia pubblica. La camera ardente è stata allestita in una sede religiosa della zona.

Aversa piange l’arcivescovo emerito Mario Milano, morto nella giornata di oggi - domenica 24 maggio - all’età di 90 anni.La città si prepara all’ultimo addio al suo pastore che per 13 anni, dal 1998 al 2011, ha guidato la diocesi normanna. La camera ardente sarà allestita dalle 15,20 di oggi fino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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