avellino al voto la domenica dei candidati sindaco tra emozione e attesa

Ad Avellino si vota domenica per le elezioni comunali. La giornata vede l’affluenza alle urne e i momenti di campagna elettorale dei tre candidati principali. Si osservano i loro gesti, i volti e le parole pronunciati durante la giornata, mentre i cittadini si recano alle urne. La giornata rappresenta un momento cruciale per il futuro della città, con l’attenzione puntata sulla partecipazione e sui messaggi trasmessi dai candidati.

Tempo di lettura: 2 minuti È una domenica decisiva per il futuro di Avellino, una giornata in cui l’attenzione, oltre che sull’affluenza dei cittadini, si concentra inevitabilmente sui gesti, i volti e le parole dei tre principali contendenti alla carica di sindaco. Tutti e tre si sono recati alle urne nelle rispettive sezioni elettorali, accompagnati da familiari o sostenitori e la curiosità dei presenti. A rompere il ghiaccio è stata Laura Nargi, la prima a presentarsi al voto intorno alle ore 13:00. Accompagnata dal marito, la candidata ha espresso la sua preferenza alla sezione 9 dell’istituto Leonardo Da Vinci. Subito dopo, ha affidato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Gianluca Festa - Domenica e lunedì Avellino andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco. .(22.05.26)

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