Autovelox in Ticino l' elenco delle 32 località sotto controllo dal 25 al 31 maggio
Dal 25 al 31 maggio, 32 località del Ticino saranno soggette a controlli della velocità tramite autovelox. La polizia cantonale e le forze comunali hanno comunicato le aree interessate, indicando i punti di monitoraggio nel periodo indicato. I controlli riguarderanno diverse zone del territorio e sono programmati per tutta la settimana. La comunicazione viene diffusa per informare gli automobilisti delle posizioni e delle date di presenza degli autovelox.
Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 6 al 12 aprile 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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