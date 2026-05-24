Autovelox in Ticino l' elenco delle 32 località sotto controllo dal 25 al 31 maggio

Notizia in breve

Dal 25 al 31 maggio, 32 località del Ticino saranno soggette a controlli della velocità tramite autovelox. La polizia cantonale e le forze comunali hanno comunicato le aree interessate, indicando i punti di monitoraggio nel periodo indicato. I controlli riguarderanno diverse zone del territorio e sono programmati per tutta la settimana. La comunicazione viene diffusa per informare gli automobilisti delle posizioni e delle date di presenza degli autovelox.