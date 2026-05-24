Autotrasporto Cavandoli | Scongiurato il blocco nazionale grazie all’intervento del Governo

Notizia in breve

Il blocco nazionale dell’autotrasporto è stato evitato grazie a un accordo tra il Governo e le associazioni di categoria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure che ha sventato lo sciopero previsto. La deputata della Lega ha commentato che il Governo ha dimostrato capacità di ascolto e mediazione, sottolineando l’importanza dell’intesa raggiunta.