Autotrasporto Cavandoli | Scongiurato il blocco nazionale grazie all’intervento del Governo
Il blocco nazionale dell’autotrasporto è stato evitato grazie a un accordo tra il Governo e le associazioni di categoria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure che ha sventato lo sciopero previsto. La deputata della Lega ha commentato che il Governo ha dimostrato capacità di ascolto e mediazione, sottolineando l’importanza dell’intesa raggiunta.
“Il Governo ha dimostrato ancora una volta un’eccezionale capacità di ascolto e mediazione”. Con queste parole la deputata della Lega Laura Cavandoli commenta il pacchetto di misure approvato dal Consiglio dei Ministri e l’accordo raggiunto con le associazioni di categoria che ha evitato il fermo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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