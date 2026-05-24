Gli autotrasportatori di Monza hanno deciso di revocare lo sciopero contro il caro carburanti dopo un accordo tra il coordinamento di settore e la Presidenza del Consiglio. La decisione arriva a seguito di un’intesa raggiunta per affrontare le problematiche legate ai costi del carburante, portando così alla fine delle proteste programmate nel territorio. La revoca è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti del settore.

Anche gli autotrasportatori brianzoli danno il via libera alla revoca dello sciopero dei trasporti su gomma, dopo l’intesa raggiunta dal coordinamento Unatras e la Presidenza del Consiglio per contrastare il caro dei carburanti. Claudio Riva, titolare della Riva Logistic di Besana e presidente nazionale di Confartigianato trasporti da dicembre 2025, nell’assemblea svoltasi ieri nella sede Apa di Monza ha chiesto ai soci le impressioni sull’accordo e poi ha proposto la revoca dello sciopero. "Se tutte le assemblee territoriali avranno espresso soddisfazione - ha anticipato - la settimana prossima faremo il passaggio formale per la revoca". L’autotrasporto merci nella provincia di Monza e Brianza conta 878 imprese (oltre 200 aderenti ad Apa Confartigianato), al quarto posto dopo Milano (3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autotrasportatori a Monza. Arriva il via libera alla revoca dello sciopero contro il caro carburanti

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