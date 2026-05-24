Autostrada A11 | tratto Capannori-Altopascio chiuso una notte

Il tratto dell'autostrada A11 tra Capannori e Altopascio sarà chiuso per una notte a causa di lavori di manutenzione sui cavalcavia. La chiusura è prevista per consentire interventi di riparazione e controllo delle strutture. Non sono stati indicati orari specifici, né informazioni su deviazioni o alternative di percorso. La chiusura riguarda esclusivamente quella tratta e si svolgerà in una sola notte.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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