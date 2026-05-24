Autostrada A11 | tratto Capannori-Altopascio chiuso una notte

Da firenzepost.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tratto dell'autostrada A11 tra Capannori e Altopascio sarà chiuso per una notte a causa di lavori di manutenzione sui cavalcavia. La chiusura è prevista per consentire interventi di riparazione e controllo delle strutture. Non sono stati indicati orari specifici, né informazioni su deviazioni o alternative di percorso. La chiusura riguarda esclusivamente quella tratta e si svolgerà in una sola notte.

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