Auto si ribalta sulla provinciale | grande spavento per l’automobilista

Notizia in breve

Un’auto si è ribaltata sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli. L’incidente ha causato apprensione tra l’automobilista coinvolto, che ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti o feriti gravi.