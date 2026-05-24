Auto si ribalta sulla provinciale | grande spavento per l’automobilista
Un’auto si è ribaltata sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli. L’incidente ha causato apprensione tra l’automobilista coinvolto, che ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti o feriti gravi.
Momenti di apprensione per un automobilista coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli. L’uomo procedeva alla guida di un’auto che si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. . 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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