auto precipita sulla rampa il conducente portato al pronto soccorso

Notizia in breve

Questa mattina a Siena un’auto è precipitata sulla rampa di un parcheggio, finendo in verticale. Il conducente è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso. L’incidente si è verificato in una zona di accesso ai box di un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.