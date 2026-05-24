Auto precipita sulla rampa il conducente portato al pronto soccorso
Questa mattina a Siena un’auto è precipitata sulla rampa di un parcheggio, finendo in verticale. Il conducente è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso. L’incidente si è verificato in una zona di accesso ai box di un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Siena, 24 maggio 20256 – Singolare incidente stradale a Siena, dove questa mattina un’auto è finita. in verticale. E’ successo intorno alle 8,30; la vettura e precipitata dal piano stradale sulla sottostante rampa carrabile, rimanendo in verticale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno stabilizzato il veicolo e recuperato il conducente. Proprio il conducente è stato portato dal 118 al pronto soccorso delle Scotte per le cure del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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