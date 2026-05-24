Auto in fiamme all' altezza di Terrasini autostrada bloccata e lunghe code in direzione Palermo

Un'auto ha preso fuoco sulla A29 vicino a Terrasini, provocando la chiusura del tratto e code lungo la strada in direzione Palermo. Nessuna informazione immediata su eventuali persone coinvolte o cause dell'incendio. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La strada rimane temporaneamente chiusa mentre vengono effettuate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Un’auto ha preso fuoco sull'autostrada A29 all'altezza di Terrasini ed è stato necessario bloccare il traffico nel tratto interessato. Si registrano già lunghe code.L’incendio si è sviluppato nel tratto autostradale in direzione di Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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