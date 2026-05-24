Auto esce di strada e si ribalta due feriti in codice giallo

Un incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 9 a Bardolino lungo la Strada Regionale 450 in direzione sud. Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata vicino allo svincolo per Calmasino. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e i rilievi. Nessuna altra vettura è coinvolta nel sinistro.

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 9 di questa mattina, 24 maggio, a Bardolino. Lungo la Strada Regionale 450, in direzione sud, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata nei pressi dello svincolo d'uscita per Calmasino. Il violento impatto ha visto il coinvolgimento di due. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Altamura (BA), auto esce di strada e si ribalta: morto il conducente

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