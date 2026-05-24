Il costruttore turco di auto elettriche Togg ha siglato un accordo con il produttore cinese di batterie Catl. L’intesa prevede la fornitura di componenti per le batterie dei veicoli elettrici prodotti dalla casa turca. La collaborazione mira a rafforzare la filiera energetica e sostenere la produzione locale di veicoli elettrici. Non sono stati divulgati dettagli finanziari o tempi di consegna.

Nel panorama automotive moderno i costruttori turchi non sono ancora molto conosciuti, ma le cose potrebbero presto cambiare. L'unica casa automobilistica turca almeno un po' nota in Europa è Tofas, che ha costruito per molti anni diversi modelli per Fiat (124, 131, Tempra, Tipo, Uno, Palio, Siena, Marea, Brava, Doblò, Qubo e altri), sia per il mercato interno turco che per il mercato europeo. Ora, però, il brand che aspira ad un posto al sole è Togg: türkiye'nin otomobili girisim grubu, cioè gruppo imprenditoriale automobilistico turco. Si tratta di un marchio molto giovane, nato nel 2018 per costruire esclusivamente auto elettriche, con due modelli in gamma: il Suv T10X e la berlina T10F. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto elettriche, arrivano i turchi: accordo tra Togg e Catl

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