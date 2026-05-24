Auto carbonizzate chiesa danneggiata | il bilancio dell' incendio nel rione Sanità

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel rione Sanità, in piazza San Vincenzo, causando la combustione di alcune auto e danneggiando la facciata di una chiesa storica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento. L’area è stata messa sotto sequestro per le indagini.