Australia va a largo e viene attaccato da squalo | muore 39enne

Notizia in breve

Un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre nuotava in mare nel Queensland, in Australia. L’incidente è avvenuto in acque aperte e l’uomo ha riportato ferite gravi che non gli hanno lasciato scampo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vicenda si è verificata durante un’immersione o attività in mare.