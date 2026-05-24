Australia va a largo e viene attaccato da squalo | muore 39enne
Un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre nuotava in mare nel Queensland, in Australia. L’incidente è avvenuto in acque aperte e l’uomo ha riportato ferite gravi che non gli hanno lasciato scampo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vicenda si è verificata durante un’immersione o attività in mare.
Momenti di terrore si sono consumati nello stato del Queensland, in Australia. Dopo l’attacco dello squalo l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate Un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo in Australia, nello stato del Queensland settentrionale. Gli attimi di puro terrore si sono consumati a circa 160 chilometri a sud della famosa città turistica di Cairns, vicino alla Grande Barriera Corallina. A diramare la notizia sono state le autorità locali, comunicando che la vittima dell’attacco è deceduta a causa delle ferite riportate, troppo gravi per evitargli la morte. In un comunicato della polizia si spiega che l’uomo è stato recuperato dall’acqua con l’ausilio di moto d’acqua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Australia, quattro attacchi di squali in 48 ore: chiuse le spiagge di Sydney
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