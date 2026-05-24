Auguri Presidente DeLa

Da gbt-magazine.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli compie 77 anni. La società azzurra ha inviato gli auguri di buon compleanno. Nessun evento pubblico o celebrazione ufficiale è stato annunciato.

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Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 77 anni. Al Presidente vanno gli auguri affettuosi di tutta la SSC Napoli. A questi si associano gli auguri della redazione di L'articolo proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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