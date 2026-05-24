auguri presidente dela

Il presidente del Napoli compie 77 anni. La società azzurra ha inviato gli auguri di buon compleanno. Nessun evento pubblico o celebrazione ufficiale è stato annunciato.

Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 77 anni. Al Presidente vanno gli auguri affettuosi di tutta la SSC Napoli. A questi si associano gli auguri della redazione di L'articolo proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Gli auguri di Natale della presidente Meloni

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Auguri presidente. Sono 77 anni portati benissimo nello spirito e nella mente, da festeggiare al #Maradona. Oggi i tifosi saluteranno #Conte, ma l'applauso più grande va a #DeLaurentiis: in due anni ha investito risorse come nessun altro club in Italia. x.com

Napoli, De Laurentiis compie 77 anni: gli auguri ufficiali al presidente che ha cambiato la storia del clubPer l’occasione è arrivato anche il messaggio ufficiale della società, affidato a una breve nota diffusa attraverso i canali del club. gonfialarete.com

Compleanno ADL, gli auguri del club: la nota per i 77 anni del presidenteIl club azzurro fa gli auguri al presidente tramite un comunicato ufficiale: Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 77 anni. Al Presidente vanno gli auguri affettuosi di ... tuttonapoli.net

Grazie per gli auguri reddit