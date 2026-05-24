Auditel | serata tv tra il concerto dei Pooh e lo speciale Rai 1

Nella serata di ieri, il concerto dei Pooh ha ottenuto 4 milioni di spettatori, mentre lo speciale di Rai 1 ha raggiunto 3,8 milioni. La differenza di ascolti si è riflessa nel rilevamento del people-meter, che ha mostrato un leggero vantaggio per il concerto. Entrambi gli eventi sono stati trasmessi in prime time e hanno coinvolto un pubblico ampio. La sfida tra i due programmi si è giocata sui numeri, senza variazioni significative nelle fasce orarie.

? Domande chiave Chi ha vinto la sfida tra i Pooh e Rai 1?. Come ha influenzato il people-meter la lettura degli ascolti di ieri?. Quali programmi hanno frammentato maggiormente il pubblico della prima serata?. Cosa cambierà nei palinsesti dopo l'analisi dei dati Auditel di oggi?.? In Breve Dati Auditel definitivi disponibili dalle ore 10 di domenica 24 maggio.. Rai 2 trasmette Il traditore mentre Rai 3 propone Sapiens.. Canale 5 diffonde il concerto dei Pooh all'Arena di Verona.. Italia 1 trasmette Belle e Sebastien e Canale 5 Lo chiamavano Trinità.. I dati Auditel relativi alla serata di sabato 23 maggio 2026 mostrano un palinsesto televisivo variegato, con programmi che spaziano dalla musica classica dei Pooh ai thriller psicologici di Rai 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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