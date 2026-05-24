Sabato 23 maggio 2026, gli ascolti televisivi di Verissimo e Bar Centrale sono stati analizzati dall’Auditel. I dati riguardano le trasmissioni andate in onda nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. La rilevazione mostra i numeri di audience di ciascun programma, senza fornire dettagli sulle percentuali o sui confronti con altri giorni. L’analisi si concentra esclusivamente sui valori di ascolto registrati nelle diverse fasce orarie del giorno.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 23 maggio 2026. Su Rai1 il programma TV Bar Centrale ha ottenuto un seguito di 1.353.000 spettatori (11.7%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha radunato 867.000 spettatori (8.8%) e 810.000 spettatori (8.8%) nella parte finale chiamata Passaggio alla Mostra. A Sua Immagine è seguito da ben 744.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 665.000 spettatori (7. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 23 maggio 2026

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