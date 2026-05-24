Atti osceni tra uomini vicino all'Ikea di Afragola l'inchiesta | Trasformato in luogo di incontri partner adescati con gli sguardi Altre 2 denunce

Notizia in breve

Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia Locale in borghese per atti osceni vicino all’Ikea di Afragola. La zona, frequentata abitualmente, sembra essere diventata un punto di incontro, con alcuni soggetti che adescano partner attraverso sguardi e comportamenti provocatori. L’indagine ha portato finora a quattro denunce complessive, dopo che altri due uomini erano già stati segnalati in precedenza. La polizia ha osservato che l’area si utilizza come spazio di incontri clandestini.