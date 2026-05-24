Atti di indirizzo del consiglio comunale ' spariti' chiesti chiarimenti al presidente Campolattano

Da casertanews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli atti di indirizzo approvati dal consiglio comunale risultano scomparsi. La Commissione “Garanzia e Controllo” del comune di Maddaloni ha chiesto chiarimenti al presidente del consiglio comunale, Angelo Campolattano, riguardo alla mancata reperibilità di questi documenti. La richiesta arriva dopo che i componenti si sono resi conto che gli atti non sono più disponibili o consultabili. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulla vicenda.

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Che fine hanno fatto gli atti di indirizzo approvati in consiglio comunale? Se lo domandano i componenti della Commissione Consiliare “Garanzia e Controllo” del comune di Maddaloni che hanno chiesto delucidazioni al presidente del consiglio comunale Angelo Campolattano.Si tratta di temi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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