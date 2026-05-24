Un uomo è stato attaccato da uno squalo vicino alla riva in un'area con acque limpide e fondali bassi. L’incidente si è verificato in un punto dove l’oceano appare generalmente sicuro per i bagnanti. Non sono stati forniti dettagli sulla gravità delle ferite o sulle circostanze dell’attacco. La zona è stata temporaneamente chiusa al pubblico e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

In certi posti l’oceano sembra un invito: acqua limpida, fondali bassi, la sensazione di essere al sicuro a pochi metri dalla riva. Poi, in un attimo, cambia tutto. Un movimento improvviso, il panico, i soccorsi che corrono. E quella domanda che resta addosso a tutti: com’è possibile che succeda proprio qui? Gli attacchi di squalo sono rari, ma quando accadono lasciano un segno profondo. Non è solo la paura dell’animale in sé: è la fragilità di una normalità che si spezza all’improvviso, davanti a chi assiste e non può fare altro che gridare, chiamare aiuto, sperare che non sia troppo tardi. È successo nel nord-est dell’Australia, lungo la Cassowary Coast, nel Queensland: un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito mentre era in mare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Attacco di uno squalo! Uomo sbranato vicino la riva: orrore

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TRAGEDIA, GIOVANE PESCATORE MUORE ATTACCATO DA UNO SQUALO: NON CÈ STATO NULLA DA FARE

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