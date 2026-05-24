Un uomo armato ha aperto il fuoco davanti alla Casa Bianca ed è stato subito ucciso dagli agenti del Secret Service. L’individuo aveva già avuto un precedente confronto con le forze di sicurezza, avvenuto in passato mentre cercava di entrare nel complesso presidenziale. Nessun altro è rimasto ferito nell’incidente, e le forze di sicurezza stanno indagando sui motivi dell’azione.

In passato si era già scontrato con gli agenti del Secret Service, una mentre voleva tentare di entrare alla CasaBianca. Il 21enne Nasir Best è stato colpito e ferito a morte dagli agenti dopo avere aperto il fuoco in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca. Un gesto che ha fatto vivere minuti di terrore nelle vicinanze della residenza presidenziale, dove Donald Trump ha trascorso l’intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all’accordo con l’ Iran. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L’allarme è scattato intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco alla Casa Bianca: uomo armato apre il fuoco, ucciso dagli agenti del Secret Service

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SPARI VICINO ALLA CASA BIANCA: IL SECRET SERVICE FERMA UN UOMO ARMATO

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