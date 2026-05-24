Un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, sparando contro l’ex presidente. L’attentatore, un ventenne monitorato, è stato ucciso dalle forze di sicurezza. La polizia ha confermato che l’individuo aveva con sé un’arma al momento dell’attacco. Non ci sono state altre vittime. Le autorità stanno indagando su come il soggetto abbia potuto ottenere l’arma e perché il sistema di prevenzione non abbia impedito l’azione.

? Domande chiave Come ha fatto un soggetto monitorato a reperire un'arma?. Perché il Secret Service non ha prevenuto l'azione del ventenne?. Cosa rivelano i post social dell'attentatore sulla sua evoluzione?. Chi ha permesso a un paziente psichiatrico di raggiungere il checkpoint?.? In Breve Aggressore Nasir Best già arrestato a giugno 2025 per intrusione alla Casa Bianca.. Nel luglio 2025 Best manifestava online intenzioni omicidi contro Trump.. Soggetto già sottoposto a cure presso l'Istituto Psichiatrico di Washington.. Attacco avvenuto all'incrocio tra 17ª Strada e Pennsylvania Avenue.. Il 23 maggio 2026, nella serata di sabato, un ventunenne armato di revolver ha aperto il fuoco presso un checkpoint vicino alla Casa Bianca, nell’incrocio tra la 17ª Strada e Pennsylvania Avenue, tentando un attentato contro Donald Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco alla Casa Bianca: sparato contro Trump, ucciso l’aggressore

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Trump dopo lattentato alla Casa Bianca: L'attentatore è un lupo solitario, una persona malata

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